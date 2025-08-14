Air Jordan 1 Low Method of Make
小金钩女子运动鞋
33% 折让
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心鞋款，助你彰显非凡型格。 鞋舌、鞋带到外底均采用同色调设计。 大号皮革缝制细节和简约金属色元素，塑就出众质感。
- 显示颜色： 传奇浅褐/金属色
- 款式： FN5032-200
其他细节
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，营造轻盈回弹的缓震体验
- 硬质橡胶外底，铸就强劲抓地力，堪称日常佳选
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 金属色耐克勾勾标志
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
