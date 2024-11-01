Air Jordan 1 Low Method of Make

小金钩女子运动鞋

¥899

传奇浅褐/金属金
完美粉/金属金
帆白/帆白/金属金

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心鞋款，助你彰显非凡型格。 鞋舌、鞋带到外底均采用同色调设计。 大号皮革缝制细节和简约金属色元素，塑就出众质感。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/金属金
  • 款式： FN5032-200

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