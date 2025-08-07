Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋型格满溢、经典百搭，采用优质材料，与你的多种造型相得益彰。
- 显示颜色： 白色/白色/浅卡其/粉紫
- 款式： IB8861-151
Air Jordan 1 Low SE
10% 折让
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋型格满溢、经典百搭，采用优质材料，与你的多种造型相得益彰。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，带来出众耐穿性和结构感，兼具出众外观与质感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/白色/浅卡其/粉紫
- 款式： IB8861-151
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.2
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 24.6
39: 鞋内长 25
40: 鞋内长 25.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。