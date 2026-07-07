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Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
30% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。
- 显示颜色： 帆白/深青灰/伽马灰/游戏宝蓝
- 款式： IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
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经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
- 鞋底加入 Nike Air 缓震技术，塑就轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 显示颜色： 帆白/深青灰/伽马灰/游戏宝蓝
- 款式： IU2269-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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