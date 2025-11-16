Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
11% 折让
此配色当前无货
穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，点燃夏日活力。 天然皮革塑就出众外观和质感，即便在阴天也能让你型格满满。
- 显示颜色： 冰川蓝/山峰白/冰番石榴色/海玻璃色
- 款式： HJ5971-400
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，带来轻盈缓震性能
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.2
36.5: 鞋内长 23.4
37.5: 鞋内长 23.8
38: 鞋内长 24.2
38.5: 鞋内长 24.4
39: 鞋内长 25
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
