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Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋 - 黑/浅野芒果黄/橄榄灰

Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

11% 折让

经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。


  • 显示颜色： 黑/浅野芒果黄/橄榄灰
  • 款式： IB7111-005

Air Jordan 1 Low SE

11% 折让

经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。

其他细节

  • 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 黑/浅野芒果黄/橄榄灰
  • 款式： IB7111-005

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