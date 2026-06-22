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Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋 - 纯蓝/大学红/运动绿/黑

Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

¥699
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Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。Nike Air 缓震配置，可在奔跑、跳跃和玩耍时缔造舒适脚感。


  • 显示颜色： 纯蓝/大学红/运动绿/黑
  • 款式： IO2062-400

Air Jordan 1 Low SE

¥699

Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。Nike Air 缓震配置，可在奔跑、跳跃和玩耍时缔造舒适脚感。

其他细节

  • 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 鞋头融入打孔设计，缔造出色透气性
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡棉中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟标签饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 纯蓝/大学红/运动绿/黑
  • 款式： IO2062-400

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