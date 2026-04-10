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Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
¥799
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将足球风设计与元年款传统设计巧妙结合。优质材料搭配金属色元素点缀，令你彰显赢家风范。
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/黑
- 款式： IR2310-100
Air Jordan 1 Low SE
¥799
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将足球风设计与元年款传统设计巧妙结合。优质材料搭配金属色元素点缀，令你彰显赢家风范。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿且舒适非凡
- 后跟搭载 Nike Air 气垫，打造轻盈回弹的缓震性能
- 外底融入弯曲凹槽设计
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/黑
- 款式： IR2310-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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