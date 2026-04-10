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Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋 - 白色/白色/金属银/黑

Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

¥799

经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将足球风设计与元年款传统设计巧妙结合。优质材料搭配金属色元素点缀，令你彰显赢家风范。


  • 显示颜色： 白色/白色/金属银/黑
  • 款式： IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

¥799

经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋将足球风设计与元年款传统设计巧妙结合。优质材料搭配金属色元素点缀，令你彰显赢家风范。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿且舒适非凡
  • 后跟搭载 Nike Air 气垫，打造轻盈回弹的缓震性能
  • 外底融入弯曲凹槽设计
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/金属银/黑
  • 款式： IR2310-100

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