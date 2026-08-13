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Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
20% 折让
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 灰黑/大学红/游戏宝蓝/帆白
- 款式： IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
20% 折让
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
其他细节
- 天然皮革，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋头融入打孔设计，缔造出色透气性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡棉中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 灰黑/大学红/游戏宝蓝/帆白
- 款式： IR1142-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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