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Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋 - 雾杉木绿/硬玉绿/军裤卡其/雾杉木绿

Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

¥899

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选别致配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/硬玉绿/军裤卡其/雾杉木绿
  • 款式： IR7327-304

Air Jordan 1 Low SE

¥899

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选别致配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。

其他细节

  • 此低帮鞋款融入皮革材料，打造出众鞋面
  • 后跟内嵌式 Air 缓震配置，打造轻盈缓震性能，塑就经典挚爱鞋款
  • 后跟 Wings 标志和鞋舌 Jumpman 标志，为鞋款增添经典细节装饰

产品细节

  • 显示颜色： 雾杉木绿/硬玉绿/军裤卡其/雾杉木绿
  • 款式： IR7327-304

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