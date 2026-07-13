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Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
¥899
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋让你轻松穿出 Jordan 的经典传承，为你带来舒适感受。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
- 显示颜色： 白色/黑/淡莓红
- 款式： IO0668-100
Air Jordan 1 Low SE
¥899
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋让你轻松穿出 Jordan 的经典传承，为你带来舒适感受。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
其他细节
- 鞋底加入 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 天然皮革与合成材质组合鞋面经久耐穿，彰显优质风范
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 丝带风格鞋带
- 显示颜色： 白色/黑/淡莓红
- 款式： IO0668-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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