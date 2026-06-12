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Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
¥899
Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款焕新设计的运动鞋采用中性色调的柔滑皮革与鞋头打孔细节，展现优雅格调。
- 显示颜色： 粉白/金属色/珍珠白/粉白
- 款式： IO0759-100
Air Jordan 1 Low SE
¥899
Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款焕新设计的运动鞋采用中性色调的柔滑皮革与鞋头打孔细节，展现优雅格调。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 鞋头融入打孔设计，打造出色透气性
产品细节
- 皮革鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 低帮鞋口
- 圆形鞋带
- 显示颜色： 粉白/金属色/珍珠白/粉白
- 款式： IO0759-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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