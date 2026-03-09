Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
¥899
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。这款鞋采用经典配色，细节精致，搭配出众材料，匠心塑就经典版型。
- 显示颜色： 煤黑/帆白/椰奶色/胭脂红
- 款式： II0595-001
Air Jordan 1 Low SE
¥899
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。这款鞋采用经典配色，细节精致，搭配出众材料，匠心塑就经典版型。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 显示颜色： 煤黑/帆白/椰奶色/胭脂红
- 款式： II0595-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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