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Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋 - 粉白/金属色/珍珠白/粉白

Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

10% 折让

Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款焕新设计的运动鞋采用中性色调的柔滑皮革与鞋头打孔细节，展现优雅格调。


  • 显示颜色： 粉白/金属色/珍珠白/粉白
  • 款式： IO0759-100

Air Jordan 1 Low SE

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Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款焕新设计的运动鞋采用中性色调的柔滑皮革与鞋头打孔细节，展现优雅格调。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 鞋头融入打孔设计，打造出色透气性

产品细节

  • 皮革鞋面
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 低帮鞋口
  • 圆形鞋带
  • 显示颜色： 粉白/金属色/珍珠白/粉白
  • 款式： IO0759-100

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