Air Jordan 1 Low SE
情人节女子运动鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋采用匠心设计，定能俘获你心。利落皮革搭配以糖果为灵感的耐克勾勾标志，打造新颖外观。
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红/健身红
- 款式： HF3174-600
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出色耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
- 别具匠心的运动鞋搭配别致鞋盒
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
