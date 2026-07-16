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Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款经典鞋款的鞋面采用可拆卸的翻折鞋舌，有助于保护鞋带。这款运动鞋采用百搭实穿的设计，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
- 款式： IW2020-110
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款经典鞋款的鞋面采用可拆卸的翻折鞋舌，有助于保护鞋带。这款运动鞋采用百搭实穿的设计，助你彰显出众风采。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 鞋面搭配可拆卸翻折鞋舌，帮助保持鞋带整洁
- 鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
- 款式： IW2020-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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