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Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/灰石板蓝/金属银
- 款式： IX5003-101
Air Jordan 1 Low SE
10% 折让
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
其他细节
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，彰显优质风范
- 鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 反光细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/灰石板蓝/金属银
- 款式： IX5003-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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