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Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
20% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋将足球风设计与元年款传统设计巧妙结合。优质材料搭配金属色元素点缀，令你彰显赢家风范。
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/黑
- 款式： IR2278-100
Air Jordan 1 Low SE
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经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋将足球风设计与元年款传统设计巧妙结合。优质材料搭配金属色元素点缀，令你彰显赢家风范。
其他细节
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就优质外观
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/黑
- 款式： IR2278-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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