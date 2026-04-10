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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋 - 帆白/深青灰/伽马灰/游戏宝蓝

Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

¥949
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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。


  • 显示颜色： 帆白/深青灰/伽马灰/游戏宝蓝
  • 款式： IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

¥949

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。

其他细节

  • 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 天然皮革鞋面经久耐穿，彰显优质风范
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/深青灰/伽马灰/游戏宝蓝
  • 款式： IU2268-100

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