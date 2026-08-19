Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款经典鞋款的鞋面采用可拆卸的翻折鞋舌，有助于保护鞋带。这款运动鞋采用百搭实穿的设计，助你彰显出众风采。

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