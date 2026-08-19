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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋 - 浅土褐/黑/温和灰绿/白色

Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

20% 折让

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款经典鞋款的鞋面采用可拆卸的翻折鞋舌，有助于保护鞋带。这款运动鞋采用百搭实穿的设计，助你彰显出众风采。


  • 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
  • 款式： IW2020-110

Air Jordan 1 Low SE

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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简洁经典外观，熟悉中带一抹新颖。这款经典鞋款的鞋面采用可拆卸的翻折鞋舌，有助于保护鞋带。这款运动鞋采用百搭实穿的设计，助你彰显出众风采。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 鞋面搭配可拆卸翻折鞋舌，帮助保持鞋带整洁
  • 鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 浅土褐/黑/温和灰绿/白色
  • 款式： IW2020-110

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