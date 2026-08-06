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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋 - 黑/极光绿/激光橙/黑

Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

¥849

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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋推陈出新，堪称经典运动鞋款之一。这版 SE 凭借诱人的颜色搭配和边饰细节，颠覆经典设计。


  • 显示颜色： 黑/极光绿/激光橙/黑
  • 款式： CK3022-013

Air Jordan 1 Low SE

¥849

低调风范

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋推陈出新，堪称经典运动鞋款之一。这版 SE 凭借诱人的颜色搭配和边饰细节，颠覆经典设计。

优质材料，焕新搭配

皮革和合成材质组合材料，兼具耐穿性和支撑力，赋予鞋款经典外观。

内部 Air 缓震配置

后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，营造舒适回弹缓震体验。

产品细节

  • 缝制 Swoosh 设计
  • 鞋头透气孔设计
  • 橡胶包边外底
  • 显示颜色： 黑/极光绿/激光橙/黑
  • 款式： CK3022-013

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