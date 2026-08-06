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Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋推陈出新，堪称经典运动鞋款之一。这版 SE 凭借诱人的颜色搭配和边饰细节，颠覆经典设计。
- 显示颜色： 黑/极光绿/激光橙/黑
- 款式： CK3022-013
Air Jordan 1 Low SE
¥849
低调风范
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋推陈出新，堪称经典运动鞋款之一。这版 SE 凭借诱人的颜色搭配和边饰细节，颠覆经典设计。
优质材料，焕新搭配
皮革和合成材质组合材料，兼具耐穿性和支撑力，赋予鞋款经典外观。
内部 Air 缓震配置
后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，营造舒适回弹缓震体验。
产品细节
- 缝制 Swoosh 设计
- 鞋头透气孔设计
- 橡胶包边外底
- 显示颜色： 黑/极光绿/激光橙/黑
- 款式： CK3022-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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