Air Jordan 1 Low SE
金属未来感女子运动鞋
低帮，但不低调。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋沿袭经典版型和质感，采用金属色元素，焕新打造 AJ1 鞋款。优质天然皮革、Nike Air 缓震配置结合利落设计，塑就人气经典之作，为你增添非凡魅力。
- 显示颜色： 金属锌色/山峰白/丝绒棕/金属锌色
- 款式： HQ3529-099
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 鞋头打孔设计
- 金属 Jumpman 标志吊坠
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
