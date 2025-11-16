 
Air Jordan 1 Low Sneaker School 大童运动鞋 - 白色/金属银/浅荧光黄/皇家蓝

Air Jordan 1 Low Sneaker School

大童运动鞋

10% 折让

迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。 Air Jordan 1 Low Sneaker School 大童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。 鞋头夜光星星图案和外侧夜光耐克勾标志，提醒你要志存高远， 潜力无极限。


  • 显示颜色： 白色/金属银/浅荧光黄/皇家蓝
  • 款式： HJ9955-100

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 白色/金属银/浅荧光黄/皇家蓝
  • 款式： HJ9955-100

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.1

    37.5: 鞋内长 24.5

    38: 鞋内长 24.9

    38.5: 鞋内长 25.3

    39: 鞋内长 25.6

    40: 鞋内长 26

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。