Air Jordan 1 Low Sneaker School
大童运动鞋
20% 折让
迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。 Air Jordan 1 Low Sneaker School 大童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。 鞋头夜光星星图案和外侧夜光耐克勾标志，提醒你要志存高远， 潜力无极限。
- 显示颜色： 白色/金属银/浅荧光黄/皇家蓝
- 款式： HJ9955-100
Air Jordan 1 Low Sneaker School
20% 折让
迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。 Air Jordan 1 Low Sneaker School 大童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。 鞋头夜光星星图案和外侧夜光耐克勾标志，提醒你要志存高远， 潜力无极限。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 白色/金属银/浅荧光黄/皇家蓝
- 款式： HJ9955-100
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.1
37.5: 鞋内长 24.5
38: 鞋内长 24.9
38.5: 鞋内长 25.3
39: 鞋内长 25.6
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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