Air Jordan 1 Low Sneaker School

¥749

迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。 Air Jordan 1 Low Sneaker School 大童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。 鞋头夜光星星图案和外侧夜光耐克勾标志，提醒你要志存高远， 潜力无极限。

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