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Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋 - 黑曜石色/白色/暗白蓝

Air Jordan 1 Mid

大童运动鞋

22% 折让

Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代更新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色/暗白蓝
  • 款式： DQ8423-404

Air Jordan 1 Mid

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Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代更新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。

其他细节

  • 出众结构，缔造舒适感受和经典魅力
  • 后跟鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，打造柔软缓震性能

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边鞋底结构
  • 加垫鞋口
  • 显示颜色： 黑曜石色/白色/暗白蓝
  • 款式： DQ8423-404

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