跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 1 Mid

      女子运动鞋缓震板鞋

      ¥969

      黑/多色/淡象牙白
      黑/潘趣红/白色/荧光黄
      黑/红杉绿/骑兵灰绿

      Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋缓震板鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Air 缓震技术，专为硬木球场设计，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。

      • 显示颜色： 黑/多色/淡象牙白
      • 款式： BQ6472-009

      更多信息

      本产品不参加任何优惠活动

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。