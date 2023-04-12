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      Air Jordan 1 Mid SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用元年款 AJ 1 的经典设计打造，带来全新升级配色和材料。优质鞋面耐穿且易于清洁；鞋底加入 Air 缓震技术，打造舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/深藏青/金属金/大学红
      • 款式： BQ6931-104

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