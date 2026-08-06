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Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋 - 白色/深藏青/金属色/大学红

Air Jordan 1 Mid SE (GS)

大童运动童鞋

¥799

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此配色当前无货

Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用元年款 AJ 1 的经典设计打造，带来全新升级配色和材料。优质鞋面耐穿且易于清洁；鞋底加入 Air 缓震技术，打造舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/深藏青/金属色/大学红
  • 款式： BQ6931-104

Air Jordan 1 Mid SE (GS)

¥799

全新演绎

Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用元年款 AJ 1 的经典设计打造，带来全新升级配色和材料。优质鞋面耐穿且易于清洁；鞋底加入 Air 缓震技术，打造舒适穿着体验。

混合材料

匠心结构塑就出众结构感、耐穿性并传承 AJ1 鞋款的经典外观和质感。

Air 缓震，舒适贴心

柔软弹性泡棉结合内嵌式 Air 缓震配置，缔造轻盈缓震效果。

掌控地面

橡胶底纹结合圆形抓地纹路，提供可驾驭多种地面的出色抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/深藏青/金属色/大学红
  • 款式： BQ6931-104

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