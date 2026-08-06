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Air Jordan 1 Mid SE (GS)
大童运动童鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用元年款 AJ 1 的经典设计打造，带来全新升级配色和材料。优质鞋面耐穿且易于清洁；鞋底加入 Air 缓震技术，打造舒适穿着体验。
- 显示颜色： 白色/深藏青/金属色/大学红
- 款式： BQ6931-104
Air Jordan 1 Mid SE (GS)
¥799
全新演绎
Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用元年款 AJ 1 的经典设计打造，带来全新升级配色和材料。优质鞋面耐穿且易于清洁；鞋底加入 Air 缓震技术，打造舒适穿着体验。
混合材料
匠心结构塑就出众结构感、耐穿性并传承 AJ1 鞋款的经典外观和质感。
Air 缓震，舒适贴心
柔软弹性泡棉结合内嵌式 Air 缓震配置，缔造轻盈缓震效果。
掌控地面
橡胶底纹结合圆形抓地纹路，提供可驾驭多种地面的出色抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 白色/深藏青/金属色/大学红
- 款式： BQ6931-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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