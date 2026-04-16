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Air Jordan 1 Mid SE
大童运动鞋
25% 折让
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此配色当前无货
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。
- 显示颜色： 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰
- 款式： HQ2014-100
Air Jordan 1 Mid SE
25% 折让
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。
其他细节
- 天然皮革材料，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰
- 款式： HQ2014-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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