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Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋 - 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰

Air Jordan 1 Mid SE

大童运动鞋

25% 折让

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Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。


  • 显示颜色： 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰
  • 款式： HQ2014-100

Air Jordan 1 Mid SE

25% 折让

Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用经典设计，彰显出众格调。耐穿材料结合新颖配色，焕新演绎经典鞋款，承袭复古 Jordan 魅力。

其他细节

  • 天然皮革材料，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰
  • 款式： HQ2014-100

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