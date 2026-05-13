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Air Jordan 1 Mid SE
女子运动鞋
20% 折让
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Nike Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/淡象牙白/燕麦色/谜团石灰
- 款式： IB7010-001
Air Jordan 1 Mid SE
20% 折让
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Nike Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/淡象牙白/燕麦色/谜团石灰
- 款式： IB7010-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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