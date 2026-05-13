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Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋 - 浅铁矿石灰/淡象牙白/燕麦色/谜团石灰

Air Jordan 1 Mid SE

女子运动鞋

20% 折让

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Nike Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。


  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/淡象牙白/燕麦色/谜团石灰
  • 款式： IB7010-001

Air Jordan 1 Mid SE

20% 折让

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Nike Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。

其他细节

  • 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/淡象牙白/燕麦色/谜团石灰
  • 款式： IB7010-001

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