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Air Jordan 1 Mid SE
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
新颖外观，经典体验。该款 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋结合革新配色和纹理组合，采用优质材料和装饰，焕新演绎经典挚爱鞋款。
- 显示颜色： 黑/白色/帆白/红外线红 23
- 款式： DV9565-006
Air Jordan 1 Mid SE
¥999
新颖外观，经典体验。该款 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋结合革新配色和纹理组合，采用优质材料和装饰，焕新演绎经典挚爱鞋款。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，铸就轻盈缓震性能
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 天然皮革材质
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾勾标志
- 泡绵中底
- 橡胶抓地设计
- 显示颜色： 黑/白色/帆白/红外线红 23
- 款式： DV9565-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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