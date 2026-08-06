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Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋 - 黑/白色/帆白/红外线红 23

Air Jordan 1 Mid SE

男子运动鞋

¥999

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此配色当前无货

新颖外观，经典体验。该款 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋结合革新配色和纹理组合，采用优质材料和装饰，焕新演绎经典挚爱鞋款。


  • 显示颜色： 黑/白色/帆白/红外线红 23
  • 款式： DV9565-006

Air Jordan 1 Mid SE

¥999

新颖外观，经典体验。该款 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋结合革新配色和纹理组合，采用优质材料和装饰，焕新演绎经典挚爱鞋款。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，铸就轻盈缓震性能
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 天然皮革材质
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾勾标志
  • 泡绵中底
  • 橡胶抓地设计
  • 显示颜色： 黑/白色/帆白/红外线红 23
  • 款式： DV9565-006

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