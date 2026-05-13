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Air Jordan 1 Mid SE Edge 女子运动鞋 - 淡象牙白/黑/棉布白/赛车粉

Air Jordan 1 Mid SE Edge

女子运动鞋

20% 折让

这款采用撞色设计的 Air Jordan 1 Mid SE Edge 女子运动鞋助你随心变换风格。鞋款饰以亮色点缀，彰显出众型格，助你引爆回头率。柔软皮革营造舒适感受，经典 Nike Air 缓震配置带来回弹缓震效果。


  • 显示颜色： 淡象牙白/黑/棉布白/赛车粉
  • 款式： IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

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这款采用撞色设计的 Air Jordan 1 Mid SE Edge 女子运动鞋助你随心变换风格。鞋款饰以亮色点缀，彰显出众型格，助你引爆回头率。柔软皮革营造舒适感受，经典 Nike Air 缓震配置带来回弹缓震效果。

其他细节

  • 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 淡象牙白/黑/棉布白/赛车粉
  • 款式： IB7007-107

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