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Air Jordan 1 Mid SE Edge
女子运动鞋
10% 折让
这款采用撞色设计的 Air Jordan 1 Mid SE Edge 女子运动鞋助你随心变换风格。鞋款饰以亮色点缀，彰显出众型格，助你引爆回头率。柔软皮革营造舒适感受，经典 Nike Air 缓震配置带来回弹缓震效果。
- 显示颜色： 淡象牙白/黑/棉布白/赛车粉
- 款式： IB7007-107
Air Jordan 1 Mid SE Edge
10% 折让
这款采用撞色设计的 Air Jordan 1 Mid SE Edge 女子运动鞋助你随心变换风格。鞋款饰以亮色点缀，彰显出众型格，助你引爆回头率。柔软皮革营造舒适感受，经典 Nike Air 缓震配置带来回弹缓震效果。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 淡象牙白/黑/棉布白/赛车粉
- 款式： IB7007-107
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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