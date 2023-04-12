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      Air Jordan 1 Rebel XX

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      Air Jordan 1 Rebel XX 女子运动鞋采用新颖系带系统和拉链设计，以不羁之美焕新演绎经典 AJ 1 风范。

      • 显示颜色： 粉砂岩红/白色/黑
      • 款式： AR5599-601

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