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Air Jordan 1 Rebel XX
女子运动鞋
30% 折让
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此配色当前无货
Air Jordan 1 Rebel XX 女子运动鞋采用新颖系带系统和拉链设计，以不羁之美焕新演绎经典 AJ 1 风范。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/白色/黑
- 款式： AR5599-601
Air Jordan 1 Rebel XX
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AIR 不羁之美
Air Jordan 1 Rebel XX 女子运动鞋采用新颖系带系统和拉链设计，以不羁之美焕新演绎经典 AJ 1 风范。
其他细节
- 皮革和织物组合鞋面，质感柔软，演绎不凡魅力
- 拉链设计，便于穿脱
- Nike Air 缓震设计实现出色减震防护
- 非功能性鞋带环绕运动鞋，塑就别致外观
- 优质鞋垫，质感轻盈，舒适缓震
产品细节
- 显示颜色： 砂岩灰粉/白色/黑
- 款式： AR5599-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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