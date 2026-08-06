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Air Jordan 1 Rebel XX 女子运动鞋 - 淡奶白/白色/沙漠矿石黄

Air Jordan 1 Rebel XX

女子运动鞋

¥1,199

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Air Jordan 1 Rebel XX 女子运动鞋采用新颖系带系统和拉链设计，以不羁之美焕新演绎经典 AJ 1 风范。


  • 显示颜色： 淡奶白/白色/沙漠矿石黄
  • 款式： AR5599-201

Air Jordan 1 Rebel XX

¥1,199

AIR 不羁之美

Air Jordan 1 Rebel XX 女子运动鞋采用新颖系带系统和拉链设计，以不羁之美焕新演绎经典 AJ 1 风范。

其他细节

  • 皮革和织物组合鞋面，质感柔软，演绎不凡魅力
  • 拉链设计，便于穿脱
  • Nike Air 缓震设计实现出色减震防护
  • 非功能性鞋带环绕运动鞋，塑就别致外观
  • 优质鞋垫，质感轻盈，舒适缓震

产品细节

  • 显示颜色： 淡奶白/白色/沙漠矿石黄
  • 款式： AR5599-201

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