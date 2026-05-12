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Air Jordan 1 Retro High OG 复刻男子运动鞋 - 冷灰/帆白/游戏宝蓝/黑

Air Jordan 1 Retro High OG

复刻男子运动鞋

20% 折让

Air Jordan 1 Retro High OG 复刻男子运动鞋焕新演绎经典运动鞋款，塑就新颖外观和经典质感。优质材料结合新颖配色和纹理，为挚爱鞋款增添时尚魅力。


  • 显示颜色： 冷灰/帆白/游戏宝蓝/黑
  • 款式： DZ5485-003

Air Jordan 1 Retro High OG

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Air Jordan 1 Retro High OG 复刻男子运动鞋焕新演绎经典运动鞋款，塑就新颖外观和经典质感。优质材料结合新颖配色和纹理，为挚爱鞋款增添时尚魅力。

其他细节

  • 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，铸就轻盈缓震性能
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 天然皮革材质
  • 鞋口饰有别致标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 橡胶抓地设计
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 冷灰/帆白/游戏宝蓝/黑
  • 款式： DZ5485-003

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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