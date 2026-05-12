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Air Jordan 1 Retro High OG
复刻男子运动鞋
20% 折让
Air Jordan 1 Retro High OG 复刻男子运动鞋焕新演绎经典运动鞋款，塑就新颖外观和经典质感。优质材料结合新颖配色和纹理，为挚爱鞋款增添时尚魅力。
- 显示颜色： 冷灰/帆白/游戏宝蓝/黑
- 款式： DZ5485-003
Air Jordan 1 Retro High OG
20% 折让
Air Jordan 1 Retro High OG 复刻男子运动鞋焕新演绎经典运动鞋款，塑就新颖外观和经典质感。优质材料结合新颖配色和纹理，为挚爱鞋款增添时尚魅力。
其他细节
- 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
- 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，铸就轻盈缓震性能
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 天然皮革材质
- 鞋口饰有别致标志
- 缝制耐克勾标志
- 橡胶抓地设计
- 泡绵中底
- 显示颜色： 冷灰/帆白/游戏宝蓝/黑
- 款式： DZ5485-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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