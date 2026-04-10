如果你想像 MJ 一样，那就快快入手 Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club 复刻男子运动鞋。Air Jordan Flight Club。这款 AJ1 向 80 年代和 90 年代流行的邮寄会员计划致敬，让人不禁怀念。黑色织物、皮革与合成材质组合鞋面搭配白色和大学红装饰，彰显经典的 Jumpman 基因。集结标志性元素，尽情展现你的球迷态度。

显示颜色： 黑/帆白/橡皮中褐/大学红

款式： II9811-001