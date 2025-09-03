Air Jordan 1 Retro Low
复刻大童运动鞋
¥899
穿上 Air Jordan 1 Retro Low 复刻大童运动鞋，彰显非凡魅力。夜光细节设计，带来隐藏的惊喜。
- 显示颜色： 黑/浅荧光黄/山峰白/树莓黑
- 款式： HF0410-001
Air Jordan 1 Retro Low
¥899
穿上 Air Jordan 1 Retro Low 复刻大童运动鞋，彰显非凡魅力。夜光细节设计，带来隐藏的惊喜。
助你展现
迈步间彰显耀目魅力，引爆回头率。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出众的结构感和支撑力
- Nike Air 缓震配置，赋予足底舒适缓震体验
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵鞋垫
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/浅荧光黄/山峰白/树莓黑
- 款式： HF0410-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。