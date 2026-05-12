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Air Jordan 1 Retro Low
复刻男子运动鞋
42% 折让
每一款 Jordan Retro 都满蕴复古与时尚格调，Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋也不例外。全粒面皮革打造出众外观与质感。撞色设计，别致吸睛。
- 显示颜色： 黑/帆白/黑
- 款式： 848775-005
Air Jordan 1 Retro Low
42% 折让
每一款 Jordan Retro 都满蕴复古与时尚格调，Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋也不例外。全粒面皮革打造出众外观与质感。撞色设计，别致吸睛。
其他细节
- 鞋面融入天然皮革，缔造出色结构感与耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/帆白/黑
- 款式： 848775-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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