AJ1 一出场，注定吸睛。Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive" 复刻大童运动鞋采用经典结构，加上具有辨识度的撞色设计，这一点毫不意外。而橄榄绿这样的自然大地色调加入其中，结局早已注定。无需多言。

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