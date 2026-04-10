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Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive" 复刻大童运动鞋 - 校园红/山峰白/黑

Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive"

复刻大童运动鞋

¥899
校园红/山峰白/黑
中橄榄绿/山峰白/帆白/黑
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AJ1 一出场，注定吸睛。Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive" 复刻大童运动鞋采用经典结构，加上具有辨识度的撞色设计，这一点毫不意外。而橄榄绿这样的自然大地色调加入其中，结局早已注定。无需多言。


  • 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
  • 款式： HQ6999-600

Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive"

¥899

AJ1 一出场，注定吸睛。Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive" 复刻大童运动鞋采用经典结构，加上具有辨识度的撞色设计，这一点毫不意外。而橄榄绿这样的自然大地色调加入其中，结局早已注定。无需多言。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
  • 款式： HQ6999-600

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