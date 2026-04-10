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Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive"
复刻婴童运动鞋
¥599
AJ1 一出场，注定吸睛。Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive" 复刻婴童运动鞋采用经典结构，加上具有辨识度的撞色设计，这一点毫不意外。而橄榄绿这样的自然大地色调加入其中，结局早已注定。无需多言。
- 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
- 款式： HQ6997-600
Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive"
¥599
AJ1 一出场，注定吸睛。Air Jordan 1 Retro Low "Medium Olive" 复刻婴童运动鞋采用经典结构，加上具有辨识度的撞色设计，这一点毫不意外。而橄榄绿这样的自然大地色调加入其中，结局早已注定。无需多言。
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
- 款式： HQ6997-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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