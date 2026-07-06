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Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned"
复刻大童运动鞋
11% 折让
Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned" 复刻大童运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，彰显 Jordan 经典传统，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 黑/校园红/山峰白/黑
- 款式： IW6277-001
Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned"
11% 折让
Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned" 复刻大童运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，彰显 Jordan 经典传统，采用经典简洁外观，熟悉中带一抹新颖。该鞋款采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
其他细节
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 皮革鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/校园红/山峰白/黑
- 款式： IW6277-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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