“Banned”配色并非为了打破规则，而是为了树立新的标杆。黑红配色的 Air Jordan 1 既是经典之作，也是传奇之作。它是开启传世经典的那一双球鞋：1985 年，迈克尔·乔丹穿着这双鞋站上了篮球场，并因违反联盟着装规定而被罚款。Air Jordan 1 Retro Low OG “Banned” 复刻男子运动鞋复刻经典鞋款，采用低帮设计， 后跟贴片上饰有 “X” 标志，鞋口内侧细节丰富，致敬其名声大噪的历史。

显示颜色： 黑/校园红/山峰白/黑

款式： IW6276-001