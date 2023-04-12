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      Air Jordan 1 Retro PREM

      复刻女子运动鞋

      ¥1,199

      深藏青/白色/沙漠矿石黄/淡奶白
      黑/灯草褐红/白色/粉砂岩红
      潘趣红/荧光黄/黑

      Air Jordan 1 Retro PREM 复刻女子运动鞋采用优质材料，搭载灵敏回弹的缓震配置，缔造传世经典风范。

      • 显示颜色： 深藏青/白色/沙漠矿石黄/淡奶白
      • 款式： AQ9131-401

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      本产品不参加任何优惠活动

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