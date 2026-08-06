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Air Jordan 1 ZM Air CMFT SE
女子运动鞋
¥1,199
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此配色当前无货
Air Jordan 1 ZM Air CMFT SE 女子运动鞋引领你打破现状，彰显个性。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合皮革与织物组合鞋面和舒适里料，搭载出众回弹的缓震配置。
- 显示颜色： 皇家蓝/白色/黑
- 款式： CZ1360-401
Air Jordan 1 ZM Air CMFT SE
¥1,199
革新经典，易搭舒适
Air Jordan 1 ZM Air CMFT SE 女子运动鞋引领你打破现状，彰显个性。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合皮革与织物组合鞋面和舒适里料，搭载出众回弹的缓震配置。
其他细节
- 后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，缔造出众回弹体验
- 皮革与织物组合鞋面，塑就出众外观和经久耐穿感受
- 焕新鞋口包覆后跟，缔造舒适贴合感受
- 织物里料，塑就舒适体验
- 泡绵中底，柔软轻盈，灵活出众
- 橡胶外底，塑就出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 皇家蓝/白色/黑
- 款式： CZ1360-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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