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Air Jordan 1 Zoom Air CMFT 女子运动鞋 - 帆白/白色/浅电压黄 II/珍珠白

Air Jordan 1 Zoom Air CMFT

女子运动鞋

¥1,199

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穿上 Air Jordan 1 Zoom Air CMFT 女子运动鞋，畅享舒适脚感。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合优质鞋面和舒适里料，搭载回弹响应的缓震配置。


  • 显示颜色： 帆白/白色/浅电压黄 II/珍珠白
  • 款式： CT0979-107

Air Jordan 1 Zoom Air CMFT

¥1,199

易搭舒适，挚爱佳选

穿上 Air Jordan 1 Zoom Air CMFT 女子运动鞋，畅享舒适脚感。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合优质鞋面和舒适里料，搭载回弹响应的缓震配置。

其他细节

  • 后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，带来贴近双足的回弹响应效果
  • 优质鞋面，塑就出众外观和别致风范
  • 焕新鞋口包覆后跟，缔造舒适贴合感受
  • 柔软里料，塑就舒适体验
  • 泡绵中底，柔软轻盈，灵活出众
  • 鞋底橡胶镶边设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 耐克勾勾设计
  • 显示颜色： 帆白/白色/浅电压黄 II/珍珠白
  • 款式： CT0979-107

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