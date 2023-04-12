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      Air Jordan 1 Zoom Air CMFT

      女子运动鞋

      ¥1,199

      穿上 Air Jordan 1 Zoom Air CMFT 女子运动鞋，畅享舒适脚感。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合优质鞋面和舒适里料，搭载回弹响应的缓震配置。

      • 显示颜色： 帆白/白色/浅电压黄 II/珍珠白
      • 款式： CT0979-107

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