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Air Jordan 1 Zoom Air CMFT
女子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
穿上 Air Jordan 1 Zoom Air CMFT 女子运动鞋，畅享舒适脚感。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合优质鞋面和舒适里料，搭载回弹响应的缓震配置。
- 显示颜色： 帆白/白色/浅电压黄 II/珍珠白
- 款式： CT0979-107
Air Jordan 1 Zoom Air CMFT
¥1,199
易搭舒适，挚爱佳选
穿上 Air Jordan 1 Zoom Air CMFT 女子运动鞋，畅享舒适脚感。匠心设计令经典运动鞋舒适升级，结合优质鞋面和舒适里料，搭载回弹响应的缓震配置。
其他细节
- 后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，带来贴近双足的回弹响应效果
- 优质鞋面，塑就出众外观和别致风范
- 焕新鞋口包覆后跟，缔造舒适贴合感受
- 柔软里料，塑就舒适体验
- 泡绵中底，柔软轻盈，灵活出众
- 鞋底橡胶镶边设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 耐克勾勾设计
- 显示颜色： 帆白/白色/浅电压黄 II/珍珠白
- 款式： CT0979-107
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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