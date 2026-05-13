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Air Jordan 11 Retro 复刻大童运动鞋 - 黑/乌紫/白色/微黄绿

Air Jordan 11 Retro

复刻大童运动鞋

20% 折让

在夜幕降临后耀动赛场。 这款经久不衰的 Air Jordan 11 Retro 复刻大童运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，搭配夜光细节，尽显利落风范。 后跟搭载 Nike Air 缓震配置结合中底稳定片，助你保持迅疾步伐，让你在绝杀终场哨声响起后，即可疾步归家享用晚餐。


  • 显示颜色： 黑/乌紫/白色/微黄绿
  • 款式： IB1378-001

Air Jordan 11 Retro

20% 折让

在夜幕降临后耀动赛场。 这款经久不衰的 Air Jordan 11 Retro 复刻大童运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，搭配夜光细节，尽显利落风范。 后跟搭载 Nike Air 缓震配置结合中底稳定片，助你保持迅疾步伐，让你在绝杀终场哨声响起后，即可疾步归家享用晚餐。

其他细节

  • 天然皮革和合成材质组合鞋面，轻盈耐穿
  • 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造出众缓震效果
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，造就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/乌紫/白色/微黄绿
  • 款式： IB1378-001

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