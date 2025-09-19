Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列
AJ11 银蟒复刻男子运动鞋
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
迈克尔·乔丹曾经穿着 AJ11 创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻男子运动鞋采用匠心设计，伴你欢庆蛇年。 此经典人气运动鞋采用优质皮革结合经典设计，塑就利落时尚外观，尽显魅力风范。 挡泥片采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。
- 显示颜色： 黑/足球灰/山峰白
- 款式： HQ7000-001
其他细节
- 鞋面采用天然皮革搭配织物材质，舒适耐穿
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 流线型挡泥片包覆设计，经久耐穿且别致利落
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
