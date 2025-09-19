 
Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列 AJ11 银蟒复刻男子运动鞋 - 黑/足球灰/山峰白

Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列

AJ11 银蟒复刻男子运动鞋

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

迈克尔·乔丹曾经穿着 AJ11 创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻男子运动鞋采用匠心设计，伴你欢庆蛇年。 此经典人气运动鞋采用优质皮革结合经典设计，塑就利落时尚外观，尽显魅力风范。 挡泥片采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。


  • 显示颜色： 黑/足球灰/山峰白
  • 款式： HQ7000-001

Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列

10% 折让

迈克尔·乔丹曾经穿着 AJ11 创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻男子运动鞋采用匠心设计，伴你欢庆蛇年。 此经典人气运动鞋采用优质皮革结合经典设计，塑就利落时尚外观，尽显魅力风范。 挡泥片采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。

其他细节

  • 鞋面采用天然皮革搭配织物材质，舒适耐穿
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 流线型挡泥片包覆设计，经久耐穿且别致利落
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/足球灰/山峰白
  • 款式： HQ7000-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。