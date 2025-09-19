迈克尔·乔丹曾经穿着 AJ11 创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻男子运动鞋采用匠心设计，伴你欢庆蛇年。 此经典人气运动鞋采用优质皮革结合经典设计，塑就利落时尚外观，尽显魅力风范。 挡泥片采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。

迈克尔·乔丹曾经穿着 AJ11 创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。Air Jordan 11 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻男子运动鞋采用匠心设计，伴你欢庆蛇年。 此经典人气运动鞋采用优质皮革结合经典设计，塑就利落时尚外观，尽显魅力风范。 挡泥片采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。