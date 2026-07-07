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Air Jordan 13
Cherry Dice 大童短袖T恤
20% 折让
Air Jordan 13 Cherry Dice 大童短袖T恤采用针织面料和经典剪裁，结合圆领设计，无论球场鏖战、校园走廊穿梭还是与朋友闲逛，皆可让你舒适无忧，自如畅动，亦可与你脚上的 AJ13 相得益彰。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR8336-100
Air Jordan 13
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Air Jordan 13 Cherry Dice 大童短袖T恤采用针织面料和经典剪裁，结合圆领设计，无论球场鏖战、校园走廊穿梭还是与朋友闲逛，皆可让你舒适无忧，自如畅动，亦可与你脚上的 AJ13 相得益彰。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR8336-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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