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Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋 - 橄榄灰/卡其/海玻璃色/深渊绿

Air Jordan 3 Retro

复刻大童运动鞋

10% 折让

作为 Jordan 传奇的基石，AJ3 是迈克尔·乔丹首款采用经典爆裂纹印花的鞋款。Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋为你的运动鞋收藏增添经典风格，采用新颖配色，焕发现代气息。


  • 显示颜色： 橄榄灰/卡其/海玻璃色/深渊绿
  • 款式： IB7066-001

Air Jordan 3 Retro

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作为 Jordan 传奇的基石，AJ3 是迈克尔·乔丹首款采用经典爆裂纹印花的鞋款。Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋为你的运动鞋收藏增添经典风格，采用新颖配色，焕发现代气息。

其他细节

  • 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
  • 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
  • 坚实橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力
  • 优质皮革上饰有爆裂纹
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 显示颜色： 橄榄灰/卡其/海玻璃色/深渊绿
  • 款式： IB7066-001

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