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Air Jordan 3 Retro
复刻大童运动鞋
10% 折让
作为 Jordan 传奇的基石，AJ3 是迈克尔·乔丹首款采用经典爆裂纹印花的鞋款。Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋为你的运动鞋收藏增添经典风格，采用新颖配色，焕发现代气息。
- 显示颜色： 橄榄灰/卡其/海玻璃色/深渊绿
- 款式： IB7066-001
Air Jordan 3 Retro
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作为 Jordan 传奇的基石，AJ3 是迈克尔·乔丹首款采用经典爆裂纹印花的鞋款。Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋为你的运动鞋收藏增添经典风格，采用新颖配色，焕发现代气息。
其他细节
- 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
- 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
- 坚实橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力
- 优质皮革上饰有爆裂纹
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 橄榄灰/卡其/海玻璃色/深渊绿
- 款式： IB7066-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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